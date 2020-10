Després dels mestres, els policies

El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell ha informat que a partir d’aquest dimecres es començarà a fer cribratges als agents de la policia i divendres al centre penitenciari. La setmana que ve es faran als bombers. El titular d’Interior ha manifestat que s’ha volgut prioritzar els cribratges a Educació, tenint en compte que al centre penitenciari, un punt que ha considerat “sensible”, ja s’estaven fent, i que ara ha arribat el moment de cribrar els cossos especials per tenir “una fotografia” de com estan i prendre decisions sobre futurs tests.



El director adjunt de la policia, Miquel Àngel Barbolla, ha concretat que a hores d’ara hi ha dos efectius confinats amb la Covid-19 que ja estan a la fase final de l’aïllament i altres vuit persones aïllades per ser contacte d’un positiu en el seu entorn. Ha remarcat que s’han prioritzat que els agents patrullin sempre formant la mateixa parella i fins i tot que facin servir el mateix vehicle. També s’ha potenciat el teletreball en aquelles àrees on ha estat possible, com per exemple recursos humans o l’àrea de suport.



A l’últim i sobre la nota interna que estableix com s’ha de fer l’accés a la base de dades per part dels agents, Rossell ha manifestat que la voluntat és “garantir” que no surten “a la llum pública” dades de persones i que no hi ha “tergiversacions”, i també que les comunicacions que surtin del cos siguin “correctes i reals”. Ha assegurat que això, en cap cas, dificulta les investigacions i ha afegit que no li consten queixes dels agents.