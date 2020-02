Detectats 72 casos de galteres des d'inicis d'any, 52 més que en tot el 2019

Des que es va encetar el 2020, el ministeri de Salut ha detectat un total de 93 casos de sospita de galteres, dels quals 72 han estat confirmats. Aquestes xifres suposen un elevat increment respecte de les registrades el 2019, quan se'n va identificar 20 casos, i també respecte del 2018, que van ser 31. En aquest sentit, el ministre portaveu, Eric Jover, ha posat en relleu que s'ha de continuar desenvolupant els protocols que "garanteixen el bon funcionament de la prevenció d'aquesta malaltia", i ha reconegut que les dades registrades enguany suposen "una xifra bastant més elevada" que els anys anteriors.

Jover també ha manifestat que, tot i no haver-hi un focus d'infecció concret, "ens consta que en alguns centres de treball hi ha hagut més d'un cas" i, quan això passa, "es proposa una política de revacunació del personal", ja que aquestes vacunes tenen un "efecte memòria que es va diluint en el temps". Per tant, aquesta mesura ajuda que "els anticossos estiguin al seu màxim nivell" i fa més lleus els efectes de les galteres a les persones afectades.