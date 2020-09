A cops de puny amb el seu germà

La policia ha detingut a Andorra la Vella un noi resident de 18 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral (àmbit domèstic). Els agents van ser requerits el dilluns de la setmana passada a la nit en un domicili particular per una discussió entre dos germans que va derivar en una agressió ( dos cops de puny a la cara) del noi detingut al seu germà. El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 13 persones durant aquesta darrera setmana (del 21 al 27 de setembre). Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la seguretat del trànsit (7) i altres delictes (6).

En aquest darrer apartat i pel mateix delicte que l'anterior, la policia ha detingut aquest cap de setmana dos homes residents de 23 i 32 anys a Escaldes-Engordany, també com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física i moral (àmbit domèstic). Els agents van ser requerits en un domicili particular per una discussió de parella que va derivar en una agressió, en aquest cas mútua.

Per últim, la policia ha detingut aquest cap de setmana un quart home, en aquest cas resident de 27 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral (àmbit domèstic), i també contra la funció pública. Els agents van ser requerits en un domicili particular per una discussió de parella que va derivar en una agressió. En el moment de la seva detenció, l'home va tenir una reacció desproporcionada envers els agents interventors (amenaces i desobediència), segons assegura el relat policial.