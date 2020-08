Detingut per agredir a l’exparella amb una ordre d’allunyament activa

Membres del Cos de Policia van detenir el dilluns de la passada a la Massana a un resident de 42 anys com a presumpte autor dels delictes de maltractament en l'àmbit domèstic i contra l'administració de Justícia per no respectar una ordre d'allunyament. Segons s'informa en el balanç de detencions setmanal, els agents van rebre una denúncia per part de l'exparella de l'interessat en la qual manifestava que el dia anterior, arran d'una discussió va ser agredida amb empentes i agafada pel coll per aquest. A més, efectius del cos van corroborar que a l'interessat li constava una ordre activa d'allunyament de la interessada i vist la gravetat dels fets, es va procedir a detenir-lo.

També és rellevant la detenció el mateix dilluns d'un resident de 26 anys com a presumpte autor d'un delicte de maltractament en l'àmbit domèstic. Els agents van rebre una denúncia per part de la parella de l'interessat, en la que manifestava que va ser injuriada, amenaçada i agredida, i davant la gravetat dels fets es va procedir a controlar i a detenir a l'interessat.

Cal destacar que el Cos de Policia ha procedit a la detenció de 23 persones durant aquesta darrera setmana del 27 de juliol al 2 d'agost. Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (2), contra la seguretat del trànsit (16) i altres delictes (5)

D'altra banda, la policia va haver d'actuar en un aldarull en un local d'oci nocturn a Escaldes-Engordany, ja que un home estaria increpant a la resta de clients. L'interessat, un home resident de 45 anys, va reaccionar de forma desproporcionada envers els agents, fent cas omís a les indicacions i va oposar una forta resistència en el moment de ser controlat. L'home va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte d'amenaces i injuries greus a funcionaris de policia en l'exercici de llurs funcions. En la mateixa línia, un home resident de 22 anys va ser detingut diumenge a Encamp com a presumpte autor dels delictes d'amenaces i desobediència greu a funcionaris. Des del Cos de Policia expliquen que van ser requerits en una estació de servei perquè una persona havia agredit a una altra i que en intervenir, l'interessat va desobeir i va amenaçar als agents interventors.

Durant la setmana també es va detenir a un home no resident de 43 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la funció pública a la frontera amb França. L'home hauria volgut desobeir a una ordre d'expulsió governativa per un període de 3 anys.