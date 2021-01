Detingut per amenaçar de mort el seu pare amb un ganivet

El Cos de Policia va detenir el dilluns, 28 de desembre, un noi resident de 24 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la llibertat i la seguretat col·lectiva. Segons relaten les autoritats, diversos agents van ser requerits en un domicili particular d'Andorra la Vella per una desavinença entre un pare i un fill. El jove, que es trobava amb una actitud "molt agressiva", va amenaçar de mort el seu progenitor davant de les autoritats i, durant la intervenció, els agents van adonar-se que posseïa un ganivet d'unes dimensions que prohibeixen el seu port.

Aquesta és una de les sis detencions que la policia ha fet durant la darrera setmana (del 28 de desembre al 3 de gener). En concret, la resta de detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra el patrimoni (1) i contra la seguretat del trànsit (4).

Pel que fa a les detencions relacionades amb la conducció sota els efectes de l'alcohol, la policia va detenir, també el dilluns passat en un control rutinari, un home resident de 47 anys amb una taxa d'1,85 g/l i, a més, per un presumpte delicte contra l'Administració de Justícia pel crebantament d'una ordenança penal de suspensió del permís de conduir. Els fets van tenir lloc pels volts de les 16.30 hores.

Així mateix, un home resident de 33 anys va ser controlat aquest dijous amb una taxa de 0,88 g/l en el marc de la campanya de controls d'alcoholèmia. També va ser detingut aquest divendres, pels volts de les 9 del matí, un jove de 22 anys amb una taxa positiva d'1,02 g/l. Per últim, un home no resident de 23 anys va ser detingut aquest diumenge després de cometre una infracció a la xarxa viària a les 4.41 hores de la matinada i donar un resultat de 0,94 g/l.