Detingut un noi per danys en un autobús mentre dormia a l’última fila de seients

La policia ha detingut un noi no resident de 22 anys al Pas de la Casa per un presumpte delicte de danys. Els fets van tenir lloc la matinada del dia de Reis quan efectius del cos van observar un autobús de línia regular que estava estacionat amb la porta posterior forçada. En el moment d’inspeccionar l’interior el noi va ser detingut mentre dormia a l’última fila de seients perquè els agents van poder constatar que diversos aparells electrònics estaven trencats, un dels quals el terminal que permet fer el pagament de l’import del bitllet.



En total, el Cos de Policia ha procedit a la detenció de 19 persones durant aquesta darrera setmana (del 6 al 12 de gener). Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (1), contra el patrimoni (1), contra la seguretat del trànsit (12) i altres delictes (5).



Una altra de les detencions destacades ha tingut lloc aquest cap de setmana a Sant Julià de Lòria, on la policia ha detingut un home no resident de 31 anys per presumpte ús fraudulent de targeta de crèdit. Els agents van ser requerits en un centre comercial de Sant Julià de Lòria, ja que el detingut va intentar pagar una compra per valor de 65 euros amb una targeta de crèdit de la qual no n’era titular. Segons el cos d’ordre, la investigació ha determinat que l’home s’hauria trobat aquesta targeta –amb seu als Estats Units– fa uns dies, i que n’hauria fet un ús fraudulent en vuit ocasions a Andorra, en dos restaurants, una estació de servei i diversos establiments comercials, per un valor aproximat de 598 euros.



També destaca la detenció al Pas de la Casa d’un home no resident de 29 anys com a presumpte autor d’un delicte de contraban de tabac. Els agents van ser requerits pel grup antifrau de la duana andorrana ja que havien controlat una persona i un turisme amb matrícula francesa, i havien procedit al comís de 1.890 paquets de tabac (valorats en 6.577 euros).

Llibertat sexual i maltractaments domèstics

A més, la policia va detenir la matinada de dijous de la setmana passada al Pas de la Casa un noi no resident de 23 anys com a presumptea autor d’un delicte contra la llibertat sexual. També s’han produït dues detencions més per maltractaments en l’àmbit domèstic. La primera a Encamp, una dona resident de 34 anys, que hauria agredit la seva filla menor d’edat, i la segona a Canillo, on un home resident de 61 anys hauria agredit la seva cònjuge.