Detingut abans de fer una "bogeria" a casa de l'exparella amb un ganivet de cuina

La policia va detenir el dimecres passat a Andorra la Vella, pels volts de la mitjanit, un home resident de 33 anys com a presumpte autor dels delictes de maltractaments en l'àmbit domèstic, contra la llibertat i contra la seguretat col·lectiva. Segons fonts policials, el detingut es va desplaçar al domicili de la seva exparella armat amb un ganivet de cuina amb una fulla de vuit centímetres. En el moment de ser controlat, l'home va assegurar als agents que estava disposat a fer una "bogeria" de la qual, finalment, es desdiu.

En total, el Cos de Policia ha procedit a la detenció de set persones durant aquesta darrera setmana (del 20 al 26 d'abril). Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la seguretat pública (2) i altres delictes (5).

El cos d'ordre també va haver d'intervenir aquest diumenge a Canillo després de ser alertats de presumptes abusos sexuals per part d'un temporer de 32 anys. Tot apunta que el detingut hauria atemptat contra la llibertat sexual d'una dona d'aproximadament la mateixa edat i que formaria part del seu cercle d'amistats o de coneixences. Segons ha assegurat el cos de policia aquest dilluns, la dona es trobava al país en el moment en què es va decretar el confinament i no hauria pogut tornar al seu país d'origen.

El dimecres passat també es va procedir a la detenció d'un home resident de 26 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física en l'àmbit domèstic. Els fets van tenir lloc pels volts de les 22.10 hores a Sant Julià de Lòria. Els agents van ser requerits per una presumpta agressió en parella, on l'interessat, segons manifestacions de la víctima, li va donar diversos cops de puny per diferents parts del cost, fet pel qual la dona va presentar una denúncia.

També en referència a presumptes autors de delictes contra la integritat física i moral en l'àmbit domèstic, el dijous passat es va detenir a les tres de la matinada a Escaldes-Engordany una parella de 31 i 27 anys després d'agredir-se mútuament.

Per últim, la policia també va detenir el dijous de la setmana passada, a Escaldes-Engordany, un home resident de 21 anys per un presumpte delicte contra la salut pública. Una patrulla en un control rutinari va observar com el detingut donava quelcom a una altra persona que es trobava a l'interior d'un turisme. En el moment del control, se li va trobar a l'interior del vehicle de l'individu una petita quantitat de marihuana (3,5 grams) que manifestava haver-li comprat a una altra persona. A més, se li va trobar una altra petita quantitat (4,1 grams) del mateix estupefaent i fins a 356 euros en metàl·lic. A la matinada d'aquest mateix dia i a la mateixa parròquia, la policia va tenir un home resident de 42 anys per la possessió de 0,4 grams de cocaïna després de ser requerits a l'hotel on s'allotjava per sorolls.