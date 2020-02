Detingut un home per l'incendi d'un vehicle

La policia ha detingut una persona en relació a l’ incendi, aquesta passada matinada, d’un vehicle que es trobava estacionat en un aparcament a tocar de l’ Estadi Comunal, a Andorra la Vella. Els fets han tingut lloc a un quart i cinc de tres de la matinada i els primers en rebre l’avís han estat els bombers, que quan han arribat al lloc dels fets han pogut comprovar com un totterreny estava completament en flames. La policia, que també s’ha desplaçat fins al punt en què el vehicle cremava, ha obert una investigació per esclarir els fets i ha detingut un home.

En l’incendi no s’han hagut de lamentar danys personals ni tampoc desperfectes en cap altre vehicle ja que al voltant del cotxe que ha cremat no n'hi havia cap altre. Tal com ha confirmat el cap de guàrdia dels bombers, quan han arribat al lloc dels fets no hi havia cap persona prop del vehicle i l’extinció s’ha pogut fer ràpidament. El vehicle cremat ha quedat totalment calcinat.