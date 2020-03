Detingut l'home que va punxar dinou rodes de cotxes el novembre a Ransol

La policia ha detingut un home resident de 53 anys com a presumpte autor dels delictes contra el patrimoni i contra la seguretat col·lectiva. El cos d'ordre va procedir a la detenció d'aquesta persona la setmana passada en possessió d'un silenciador d'una arma després que el novembre passat hagués causat danys a dinou vehicles que es van trobar amb les rodes punxades a Ransol (Canillo), fets denunciats posteriorment, i que haurien causat un perjudici per un valor total de 4.247 euros.

En total, el Cos de Policia ha procedit a la detenció de 25 persones durant aquesta darrera setmana (del 2 al 8 de març). Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (5), contra el patrimoni (1) –l'abans esmentat–, contra la seguretat del trànsit (9) i altres delictes (10). Entre aquesta última categoria d'altres delictes, destaquen dues tipologies de detencions: per maltractaments en l'àmbit domèstic (5) i per actes vandàlics nocturns al voltant de locals d'oci (3).

Així, la policia ha detingut aquest cap de setmana a Andorra la Vella una dona resident de 31 anys, com a presumpta autora d’un delicte contra la integritat física. Els agents van ser requerits per una alteració d'ordre públic a l'exterior d'un local d'oci. Al lloc dels agents, els agents van constatar que hi havia un grup nombrós de persones, entre elles un home que presentava una ferida sagnant al costat esquerre del cap. Aquest home manifesta haver tingut una discussió amb la detinguda i que aquesta li hauria propinat un fort cop al cap amb el taló d'una sabata de vestir, que li hauria causat l'esmentada lesió.

D'altra banda, la policia va detenir a Encamp dos homes residents de 55 i 30 anys (pare i fill), com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física en l’àmbit domèstic. Els agents es van personar al lloc dels fets per una desavinença familiar en què el fill havia tingut una disputa i s'hauria mostrat agressiu amb la seva esposa, ja que la va agafar pels cabells, la va sacsejar i la va empènyer. El pare es va interposar entre els dos, i es va iniciar un forcejament entre pare i fill, i aquest últim presentava unes erosions al coll fruit de la disputa amb el seu pare. Al fill se li va trobar, a més, 6,6 grams d' haixix.