Un Dia del turista atípic a Escaldes-Engordany

Hi ha tradicions que no es perden. Tampoc amb la pandèmia. Aquest dissabte al matí, i al llarg d'una hora, Escaldes-Engordany ha celebrat el Dia del turista, un esdeveniment tradicional que busca apropar la història i cultura de la parròquia als turistes i visitants en el marc de la festa major. Tot i això, les limitacions han estat ben presents, ja que enguany no hi ha hagut porró de moscatell, tampoc s'ha ofert aperitiu i els clavells no s'han pogut donar en mà, sinó que s'han entregat dins les bosses d'Andorra Turisme. Així, la pubilla, la pubilleta, l'hereu, l'hereuet, la dama i la fadrina han recorregut l'avinguda Carlemany, sortint des de la plaça Coprínceps, tot parant vianants de diferents nacionalitats i fent-li entrega de les bosses que inclouen propaganda turística d'Escaldes i del país amb quatre idiomes diferents (català, castellà, francès i anglès).

Des de l'organització s'ha assenyalat que aquesta acció sempre resulta cridanera pels turistes, i és el pubillatge qui s'encarrega de guiar-los pels punts més emblemàtics de la parròquia que cal visitar. Segons ha explicat l'hereu, Max Capdevila, aquest any "hem modificat el gest de donar el clavell en mà i ja no repartim moscatell", amb la voluntat de prevenir contagis. A més, la mascareta s'ha convertit en un complement més dels tradicionals vestits. Per la seva banda, la pubilla ha posat en relleu la importància que té la celebració d'aquest dia, ja que és una acció que "té molt en compte la cultura". De cara als visitants, "els hi diem que gaudeixin dels nostres monuments històrics o de les esglésies romàniques", ha afegit.

Els actes de la festa major d'Escaldes-Engordany continuaran aquesta tarda gràcies a la celebració de diferents espectacles i activitats musicals. Destaca la celebració que tindrà lloc a les 19 hores, a l'aparcament dels Veedors, del concert 'Los 40 Pop', que estarà conduït per Salva Racero i Miquel Abras. De cara a diumenge, l'acte més significatiu serà la tradicional missa de Santa Anna en honor a la patrona d'Escaldes-Engordany a l'església de Sant Pere Màrtir, i el posterior ball tradicional de Santa Anna a la plaça a la qual dona nom. A la nit, la festa es clourà amb l'actuació de Patxi Leiva a les 20 hores i el majestuós castell de focs artificials per posar el punt final a partir de les 22.30 hores.