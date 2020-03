Dia 4: paint una situació seriosa

Els dies previs a l’aprovació del primer paquet de mesures decretades pel Govern encara eren molts els que seguien fent vida normal, aliens als avisos que arribaven no només des de les nostres autoritats, també a nivell internacional. La declaració de pandèmia per part de l’Organització Mundial de la Salut va accelerar la presa de mesures excepcionals que s’han anat implementant malgrat la indisciplina d’alguns ciutadans.

En el quart dia de tancament obligatori a casa, finalment es pot afirmar que queden pocs incívics que continuen fent vida normal. Les bromes de mal gust i absurditats que es comparteixen a través de les xarxes van de baixa. Per contra, les publicacions solidàries, les encoratjadores i les divulgatives van en augment. Internet s’ha omplert de bones iniciatives per fer pinya i, com deia el cap de Govern en el seu últim discurs, “Andorra només ens té a nosaltres”.

Tots els ciutadans, grans i joves, empresaris i treballadors, rics i pobres, hem de ser conscients que això va de debò. La situació és greu, no té cap gràcia. No s’hi val a saltar-se recomanacions ni mesures per contenir una crisi que per culpa de quatre eixalebrats podria allargar-se més del necessari. Tot apunta que el confinament, o com a mínim les mesures excepcionals, aniran per llarg. Ara toca parar la propagació i protegir la salut de les persones. Més endavant, a través d’una llei òmnibus, ja arribaran les iniciatives per refer-nos a poc a poc d’una crisi que arriba per quedar-se. De moment, el millor que podem fer es quedar-nos a casa.