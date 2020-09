Direct Bus crea un abonament anual pels estudiants andorrans a Barcelona

Després de reprendre el servei de transport que connecta Andorra amb Barcelona, Direct Bus fa un pas més en el servei de transport de viatgers amb la creació d'un abonament destinat als estudiants andorrans que cursen la seva carrera a Barcelona, amb un preu de setze euros el viatge amb l'únic requeriment de ser estudiant i comprar un mínim de 24 viatges durant l'any. Així, a través d'un comunicat, la companyia es presenta com una opció segura, sostenible i econòmica.

Bartumeu Gabriel, director general d'Autocars Nadal – Grup Julià Delegació Andorra, ha recalcat que tot i la situació complicada i les restriccions, segueixen apostant per potenciar el seu mitjà de transport entre la població i fer-lo més accessible a tots els públics. "Ens ha semblat interessant dissenyar una proposta enfocada exclusivament als estudiants que viatgen al sud amb molta freqüència", ha declarat Gabriel qui ha indicat que han decidit crear una promoció especial i atractiva aprofitant la línia regular entre el país i Barcelona "tenint en compte que possiblement el Govern no atorgarà les subvencions habituals per aquest col·lectiu a causa de la pandèmia". Així, aquest abonament estarà actiu per a un any des d'aquest mes de setembre.