Direct Bus reprèn el servei de transport a Barcelona

Direct Bus reprèn el servei de transport que connecta Andorra amb Barcelona, tant amb l'estació de Sants com amb l'aeroport. Ho fa d'acord amb l'aixecament de les restriccions de mobilitat entre Andorra i Espanya a causa de la crisi sanitària generada per la Covid-19.

L'empresa de transport internacional de passatgers reprèn els viatges amb un total de quatre serveis diaris de dilluns a diumenge. Pel trajecte Andorra-Barcelona, els horaris previstos són a les 6.15 i a les 15.15 hores. Pel que fa al trajecte Barcelona-Andorra, els horaris són a les onze i a les vuit del vespre, des de l'aeroport, i des d'Estació de Sants, 45 minuts més tard.

En aquest sentit, el director general de Autocars Nadal-Grup Julià Delegació Andorra, Bartumeu Gabriel, ha expressat que "recuperar el servei és símptoma que hem superat un gran repte entre tots i l'esforç realitzat ha valgut la pena. A Direct Bus, així com a totes les línies que gestiona el grup, tant a nivell nacional com internacional, hem establert un protocol sanitari per tal d'oferir el servei en les millors condicions per a cadascun dels passatgers. Entre altres coses, cadascun dels busos és netejat després de cada trajecte i en finalitzar la jornada, se sotmet a una neteja encara més profunda. Pel que fa a l'ocupació, està limitada al cinquanta per cent i, tret que es tracti de nuclis familiars, els seients es distribueixen amb l'objectiu de respectar la distància social".

Pel que fa a la compra de bitllets, des de l'empresa recomanen fer-ho a través de la pàgina web de Direct Bus, tot i que els viatgers també podran comprar els bitllets a l'Estació Nacional d'Autobusos.