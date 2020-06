Dissabte arrenca el repte virtual a favor d'Assandca

Aquest dissabte a partir de les 9 hores i fins diumenge 21 a les 21 hores es durà a terme el repte digital #KmsContraElCàncer organitzat per l'Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca) i Vall Banc. Tal com expliquen en un comunicat, el repte consisteix a sumar quilòmetres per col·laborar en la lluita contra el càncer i acompanyar els malalts i les seves famílies. L'acció és digital i està pensada per realitzar-se des de qualsevol lloc. Cada persona que participi generarà una donació de 5 euros per part de Vall Banc.

Per tant, els participants només han de fer exercici i sumar quilòmetres ja siguin caminant, corrent o en cadira de rodes, fer-se una foto i enviar-la conjuntament amb la distància recorreguda mitjançant el número de WhatsApp 366 650 o la web www.andorracontraelcancer.com. Des de l'organització insisteixen en el fet que no cal estar en cap lloc específic per participar i també declaren que no hi ha límit d'edat. L'únic requisit que es demana és el de participar en el mart horari establert i que s'enviïn les imatges.