Dos ingressats més en una jornada amb 37 nous positius

El Govern ha informat de la detecció de 37 nous positius des de la darrera actualització d'aquest dilluns passat. Amb els nous casos, la xifra de positius totals des de l'inici de la pandèmia per la Covid-19 se situa en 5.951, dels quals 5.093 corresponen a la segona onada. D'aquests, actualment encara resten 910 casos actius, ja que en les darreres 24 hores s'han donat d'alta 135 pacients, elevant la xifra de recuperats a 4.965. Per contra, hi ha dos nous ingressats a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. Així, 9 persones resten a planta i 8 es troben a la Unitat de Cures Intensives, 6 dels quals sota ventilació mecànica. A la planta Covid-19 habilitada al centre sociosanitari del Cedre no hi ha cap resident ingressat.

Una alta bona notícia és el fet de no haver de lamentar cap nova defunció i que es mantinguin en 76. Pel que a la població escolar també hi ha una reducció en les aules sota vigilància activa que passen de 39 a 37. D'aquestes, 13 es troben sota aïllament total i 24 amb aïllament parcial. A més, hi ha 43 aules en vigilància passiva.