Dos moments de tensió per a l'atenció primària

El president del Col·legi de Metges, Josep Anton Touceda, ha reconegut que l' atenció primària ha hagut de fer front en aquesta crisi sanitària a dos moments de "tensió". El primer s'hauria donat al principi, quan hi va haver un increment de casos i el segon, en aquests moments, quan els metges referents són els encarregats de fer el seguiment dels casos que donen positiu en els tests de cribratge massiu que s'estan fent a la població.

Touceda ha posat en relleu que des de l'atenció primària "s'ha donat una resposta òptima" a la crisi sanitària i que malgrat hi hagi pogut haver algunes "disfuncions" s'han anat subsanant per atendre l'increment de feina a què han hagut de fer front. Així, ha explicat que quan hi va haver un augment de casos al principi els mateixos metges es van "autoorganitzar en 24 o 48 hores" i amb la supervisió del col·legi es va establir una manera de treballar homogènia. En aquest sentit, ha recordat que es va prioritzar la teleassistència, una fórmula que encara és vigent i que ha permès que la majoria dels pacients hagin pogut ser atesos de manera telemàtica o telefònica. Així, només s'han atès a la consulta aquells que havien de ser explorats. Touceda ha destacat, en aquest sentit, que la resposta de la població ha estat positiva i que ha "col·laborat", la qual cosa ha fet que els professionals hagin pogut tenir "les coses més fàcils". I ha emfasitzat que un 70 o un 80% del total de casos que s'han registrat al país, han passat per l'atenció primària, amb la qual cosa ha tingut "un paper cabdal".

El segon moment de tensió, ha detallat, s'està vivint ara mateix tenint en compte que el metge referent és el que ha d'interpretar i diagnosticar els resultats dels testos positius. En aquest sentit, ha destacat que potser hi ha hagut alguna "disfunció" però ha afegit que s'ha anat solventant i que els metges han estat "a l'alçada" de les necessitats.

Touceda ha manifestat que en aquests moments han estat de gran utilitat la figura del metge referent ja que suposa un "acord tàcit" entre professional i pacient que sap, d'aquesta manera, que quan té un problema de salut té un interlocutor "a qui trucar" i també la història clínica compartida, que ha facilitat "la tasca assistencial".

Qüestionat sobre la responsabilitat que han d'assumir en aquest cribratge massiu a la població, Touceda ha respost que és evident que estan tenint una sobrecàrrega de feina però ha recordat el "compromís" amb la població. Sobre aquesta mateixa qüestió, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha subratllat que aquesta situació de crisi sanitària suposa "un joc d'equip" i ha recordat la càrrega de feina que estan assumint els professionals sanitaris i també el personal del ministeri.