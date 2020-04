Dues noves defuncions eleven el nombre de morts per Covid-19 a 28

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha informat aquest dissabte de la defunció de dues persones més per la Covid-19. Es tracta d'un resident del centre sociosanitari Salita de 99 anys i d'una altra persona de 87 que estava ingressada a l'hospital procedent del Cedre. Amb aquestes xifres, el nombre de diagnosticats per coronavirus ja se situa en 622, dels quals 500 són actius. El nombre de defuncions s'eleva fins als 28, mentre que els pacients curats ja són 94. Pel que fa als professionals de la salut hi ha 76 infectats i 15 més que formen part dels cossos especials. Benazet ha reconegut que aquestes xifres demostren que s'està començant a experimentar una baixada en el nombre d'actius. A més, el ministre ha confirmat que ha donat negatiu en la primera prova de coronavirus.

A l'hospital Nostra Senyora de Meritxell hi ha actualment 40 positius, i són setze les persones que segueixen ingressades a la Unitat de Cures Intensives (UCI), de les quals tretze requereixen ventilació mecànica. Tot i això, Benazet s'ha felicitat perquè dues persones que estaven a l'UCI amb ventilació mecànica seran pujades a planta al llarg d'aquest dissabte, sumant-se així a una altra que ja va ser pujada aquest divendres. Així mateix, el ministre ha informat que a hores d'ara s'està traslladant a l'hospital una persona de 78 anys resident a la Seu d'Urgell "que no es podia ventilar a Catalunya per falta de mitjans". "La bona notícia és que ens podem ajudar entre veïns, ja que les malalties no tenen fronteres", ha assegurat. Al Cedre hi ha 48 positius i 18 són procedents de la residència Salita.

El control sobre les infeccions ha provocat que "la pressió de l'UCI hagi disminuït" i s'està "molt per sota de la capacitat màxima de ventilació mecànica". Per aquest motiu, amb l'arribada dels nous ventiladors, Benazet ha reconegut que es podrien cedir a hospitals com el de la Seu en cas de necessitat, però que també seran emprats per substituir alguns de menys capacitat de l'hospital.