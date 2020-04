Dues noves víctimes mortals per contagi de la Covid-19

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha comparegut aquest divendres en roda de premsa per donar a conèixer les últimes novetats referents a l'evolució dels contagis de la Covid-19. En aquest sentit, el titular de la cartera ha manifestat el seu condol per la pèrdua de dues persones infectades per la malaltia. Les dues persones mortes són de la residència Salita, i una estava al Cedre i una altra a l'hospital. Aquest fet ha elevat a trenta-cinc el nombre de víctimes mortals a Andorra.

D'altra banda, pel que fa a les dades epidemiològiques, dels 696 casos positius al país, 470 són de caràcter actiu. Pel que fa als pacients curats, Benazet n'ha comptabilitzat 191. A l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, hi ha un total 41 pacients positius, dels quals divuit estan ingressats a la Unitat de Cures Intensives (UCI) i catorze requereixen ventilació mecànica.

Pel que fa al registre de la web per inscriure's als tests d'anticossos, el ministre ha anunciat que finalment estarà activa a partir d'aquest mateix divendres al vespre. Així, ha confirmat que la plataforma per apuntar-se a la cita prèvia encara no funciona per un problema tècnic, i ha explicat que a partir d'aquest vespre ja serà possible fer-ho, tot i que ha animat els ciutadans a no tenir pressa i anar-se apuntant durant el cap de setmana i principi de la setmana vinent.