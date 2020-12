Educador de carrer per estar a prop dels joves

La figura de l’ educador de carrer és important per al treball directe i en primera persona amb els joves. Així ho creuen des del ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut i, per aquest motiu, “emplacen” les parròquia que encara no comptin amb aquesta figura a crear-la. Aquesta va ser, de fet, una de les primeres propostes que es van posar en evidència a la taula nacional de la joventut a l’inici d’aquesta legislatura, tal com destaca el titular de Joventut, Víctor Filloy, que incideix en la importància d’aquest servei.

D’aquesta manera, Filloy posa en relleu que “és molt important la feina ‘in situ’” que poden fer els comuns ja que “estan sobre el terreny, coneixen els joves, el seu àmbit familiar...” i, per tant, els és més fàcil detectar certes problemàtiques. De fet, la proposta de potenciar l’educador de carrer es va posar sobre la taula en constatar el consum de tòxics i/o problemes de conducta entre alguns grups de joves que derivaven en certs conflictes. El ministre reivindica aquest proximitat dels comuns i, alhora, la feina que també es pot fer des del ministeri, per exemple a través de l’atenció primària, des d’on es pot “intervenir si hi ha risc i acompanyar les famílies”. Es tracta, en definitiva, de fer un treball conjunt en què cadascun dels actors desenvolupi la seva feina en benefici dels joves, tal com destaca el titular d'Afers Socials.

El ministre reivindica la feina que des del seu ministeri estan duent a terme a favor dels joves i recorda que les dues l ínies d’actuació principals se centren en l’habitatge (amb el programa d’emancipació) i en la facilitat de la mobilitat, i en aquest sentit recorda que a banda de les millores en el transport públic que seran d’aplicació a tota la població es treballa juntament amb Educació per un “accés més ampli al bus lliure”. Així, recorda que fins ara està destinat només als joves escolaritzats i en sistemes educatius públics. La idea, explica, és “augmentar les possibilitats creant altre abonament” destinat als que no escolaritzats o aquells que ho estiguin també en centres privats.

Altra de les problemàtiques que afecten els joves és la inserció laboral i en aquest àmbit el ministre destaca que el que es prioritza és la formació, és a dir, que es puguin "formar al màxim" per tenir sortides laborals.