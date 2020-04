Elaboren una guia per afrontar el dol de no poder acomiadar-se del familiar malalt

L’aïllament social que estem vivint a causa del confinament impossibilita el fet de poder acompanyar emocionalment el familiar malalt, i en el pitjor dels casos, ser presents en el moment del comiat. Per aquest motiu i després que alguns ciutadans contactessin amb el Col·legi de Psicòlegs amb aquestes circumstàncies, els professionals han elaborat una guia per afrontar el dol de forma individual, però també col·lectivament, com a ciutadans, creant xarxes de suport.

Entre d'altres coses, la guia suggereix a les famílies que demanin a l’hospital si "facilitarien un

dispositiu per tenir contacte visual durant els darrers dies del malalt" per així poder transmetre en paraules allò que es faria si hi fossin presents, com donar la mà, pentinar-los o "aquelles coses que voldries dir i fer per darrera vegada". Els psicòlegs també asseguren que és important "poder-li preguntar com vol passar els darrers moments, a qui vol escoltar, com voldria acomiadar-se i de qui" i recorden que "cal respectar els silencis i no fer preguntes esperant una resposta positiva, no donar falses esperances, sinó acompanyar, estar".

El dol del personal sanitari

També adverteixen que, un cop passi la crisi, gran part del personal sanitari necessitarà ajuda psicològica per superar els moments viscuts. Els hi recomanen practicar meditació, llegir i escoltar música relaxant, a més de "trobar un espai d’expressió, i donar-li lloc a l’emoció i posar-hi nom". També recorden que "les ganes de plorar i de cridar ens ajuden a descarregar i després continuar endavant" .

Des que van habilitar el telèfon d'assistència, unes 150 persones han contactat amb el Col·legi de Psicòlegs.