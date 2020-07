Enxampat triplicant el límit d'alcoholèmia perquè té un accident un dimecres a 2/4 de 9 del matí

Dimecres passat, 1 de juliol, els agents de policia van detenir un jove resident de 24 anys arran d'haver patit un accident amb danys materials. Els fets van passar a dos quarts de 9 del matí. Quan la patrulla va efectuar al detingut la prova d'alcoholèmia aquest va donar un resultat d'1,47 grams l'alcohol per litre de sang, una taxa que gairebé triplic el límit legal permès, que és de 0,50 g/l per no cometre una falta administrativa.

Segons l'informe de detencions practicades per la policia durant la darrera setmana, n'hi ha una desena per delictes relacionats amb conductes contra la seguretat del trànsit. Dos dies abans de l'esmentada anteriorment, dilluns 29 de juny, els agents van detenir un home resident de 42 anys en una parada rutinària, a les 7.40 hores del matí. El resultat de la prova d'alcoholèmia va ser positiu, amb una taxa d'1,72 grams per litre.

Pel què va a la resta de detencions relacionades amb la conducció sota els efectes de l'alcohol, la majoria són dins de la campanya de controls engegada per la policia, es practiquen durant la matinada i els subjectes són homes d'entre 20 i 45 anys. Cal destacar que entre les 10 detencions no hi ha cap dona.