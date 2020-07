Enxampen un contrabandista amb un rellotge valorat en 28.000 euros

La Guàrdia Civil ha emès aquest dijous un comunicat que informa de la detenció d'un nacional espanyol a la duana de la Farga de Moles. Aquest dilluns a les sis de la tarda, en un control rutinari, efectius del cos d'ordre del país veí van interceptar un tot terreny que circulava pel carril vers -res per declarar- i quan van inspeccionar la guantera hi van trobar un rellotge de la marca Patek Philippe Geneve valorat en 28.000 euros. L'home també hi duia un porta rellotges de fusta de roure valorat en 900 euros. Un cop verificada la mercaderia per part dels agents, aquests van procedir a aixecar acta per una infracció de la llei espanyola de contraban.