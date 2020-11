Enxampen un home de 46 anys, que a mitja tarda triplicava el límit penal d'alcoholèmia

Un home de 46 anys va ser detingut el passat dia 6 a les 17.40 hores en un control rutinari de la policia. El resultat de la prova d'alcoholèmia va donar un resultat positiu que triplica el màxim de 0,80 grams d'alcohol per litre de sang que obre la via penal de la infracció. En concret, l'home va donar 2,42 en el control i va ser detingut per un delicte contra la seguretat en el trànsit.

El del senyor és el més destacat de la dotzena d'arrestos practicats per la policia la setmana passada. La majoria de detinguts són homes, excepte dos casos en què les conductores eren dones, una de 21 anys que a les 5 de la matinada se li practica la prova després de tenir un accident amb danys i dona un resultat positiu d'1,78 g/l, i una altra noia de 20 anys que dona positiu en el control de tòxics salivar i que, a més, està en possessió d'una cigarreta de marihuana.

Pel què fa a la resta, la majoria compleixen el patró de detencions per positius practicades de matinada en controls rutinaris. Aquesta setmana, però, la majoria de conductors arrestats no són joves, sinó que més de la meitat són adults d'entre 40 i 62 anys.