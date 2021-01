Escaldes-Engordany anul·la la celebració de l'escudella de Sant Antoni

Escaldes-Engordany no celebrarà aquest any la tradicional escudella de Sant Antoni. La corporació ha informat aquest dijous a través d'un comunicat que, juntament amb l'Associació d'Amics Pont dels Escalls, s'ha decidit anul·lar de manera definitiva la celebració per a l'edició del 2021, prevista pel pròxim 17 de gener. Els motius, com és evident, tenen a veure amb els efectes de la crisi sanitària. Des del comú, a més, s'assenyala que s'ha pres la decisió "amb tristor" però alhora "amb el sentiment de complir amb el que cal fer".

L'Associació d'Amics del Pont dels Escalls és l'entitat organitzadora de l'esdeveniment des del 1983. Es tracta d'un acte que cada any aplega centenars de ciutadans de la parròquia que busquen degustar aquest plat típic de la gastronomia andorrana i catalana.