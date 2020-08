El comú d'Escaldes atribueix al Govern la responsabilitat de fixar les directrius sanitàries pels esports d'estiu

Després que els pares i mares dels infants que participen en els esports d'estiu d'Escaldes-Engordany hagin fet públic el seu malestar pel desconeixement dels protocols a seguir arran de la detecció de casos positius a les activitats i el posterior cribratge a gairebé 400 persones, el comú d'Escaldes-Engordany ha emès aquest dilluns un comunicat on assegura que, un cop el ministeri de Salut va establir la necessitat de realitzar el cribratge als infants i monitors, "l'afer passa a ser de caràcter sanitari", per la qual cosa la corporació "no gestiona, ni coordina, cap aspecte sanitari".

Així, el comú deixa palès que l'única acció que ha pres ha estat dur a terme la tasca de convocatòria i repartiment d'horaris als nens i monitors llistats, després que ho hagi demanat Salut i el Govern hagi donat el seu vistiplau a fer les corresponents proves PCR o TMA. En aquest sentit, el comú tampoc és coneixedor dels resultats de les proves, ja que "aquestes dades es gestionen des del ministeri de Salut i, per tant, és aquesta institució qui pot facilitar aquestes dades, tant a pares com a qui cregui adient, d'acord amb la llei de protecció de dades".

Tanmateix, en el text es recorda que totes les persones que hagin donat un resultat positiu als tests "han de romandre confinades a casa" i, els que hagin donat negatiu, "no podran tornar a participar a Escaldes-Estiu", d'acord amb els protocols sanitaris establerts.

Amb tot, s'ha decidit redissenyar el darrer torn d'activitats per als esports d'estiu per acollir només infants nous (43) i monitors nous (12). La voluntat de la corporació és donar per finalitzada l'activitat quan s'acabi aquesta darrera estada, que seguirà els tempos previstos.