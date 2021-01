Escola de neu adaptada a la pandèmia

El comú d'Encamp obre a partir de dilluns les inscripcions per a l' escola de neu de la temporada 2021. Les activitats proposades seran l'esquí, 'freestyle' i el surf de neu. Des del comú informen que han preparat un protocol de seguretat davant les restriccions sanitàries que ha estat aprovat pel ministeri de Salut per poder dur a terme l'activitat, i que obliga a realitzar alguns canvis i adaptacions a nivell organitzatiu i de funcionament respecte als anys anteriors. L'ús de la mascareta és obligatori, els grups bombolla es mantindran durant tot el curs, l'horari serà de deu del matí a una del migdia, i per tant, els alumnes ja hauran d'haver esmorzat. Cada grup realitzarà una sessió setmanal.

Enguany, i per complir amb les restriccions sanitàries, l'escola de neu es desenvoluparà únicament al sector de Grau Roig. El punt de trobada per iniciar l'activitat serà a la zona de l'aparcament de Grau Roig, ja que el Funicamp no està en funcionament. Els alumnes del Pas de la Casa, tindran reservada l'obertura d'un giny, a primera hora del matí des d'aquell sector, exclusivament per poder arribar fins al sector de Grau Roig.

"Hem consultat a les famílies i hem treballat un protocol per poder iniciar l'activitat de l'esquí amb les màximes garanties de seguretat", ha explicat el conseller de Joventut i Esports, Xavier Fernàndez. I ha afegit que l'escola de neu és una activitat que dona resposta a moltes famílies perquè els seus fills puguin aprendre i gaudir de la pràctica de l'esquí, i és per això que "hem adaptat l'escola de neu a la situació de pandèmia".

Els preus de l’escola de neu són de 117 euros per als residents a la parròquia d’Encamp i de 214 euros per als no residents. Tanmateix, es fan preus especials per al segon germà (20% de descompte) i per a membres del Club Piolet o del Carnet Jove (10% de descompte). Hi poden participar els nens i nenes que han nascut entre 2016 i 2003.

Les inscripcions s’han de formalitzar a través del web del comú d'Encamp.