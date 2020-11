Espot parla “d’anar més enllà i que se’ns inclogui a la regió sanitària de l’Alt Pirineu”

“Més enllà del contacte periòdic i la relació fluïda entre el nostre ministre de Salut i la consellera catalana de Salut durant la pandèmia, és evident que aquests darrers dies hem intensificat aquests contactes, sobretot des que es va filtrar l’esborrany que preveia la desescalada per etapes a Catalunya”, ha dit aquest dijous el cap de Govern, Xavier Espot, qui ha confirmat que van sol·licitar a la Generalitat “que la possibilitat que els residents a Catalunya poguessin venir al país es pogués anticipar com més aviat millor”.



“Donem garanties absolutes a aquells que ens visitin que no es contagiaran quan vinguin a casa nostra”, ha tret pit Espot, després que les negociacions que han dut a terme aquests dies ell mateix i el seu gabinet amb la autoritats catalanes, i que han servit perquè Catalunya aixequi les restriccions de mobilitat i permeti la circulació de vehicles amb Andorra, des del 21 de desembre.



El dirigent ha ressaltat les “excel·lents relacions de veïnatge” amb Catalunya, i ha recordat que Andorra “ha testat gairebé un 10% dels residents a l’Alt Urgell”, però “sobretot, l’argument que hem entrat és la bona gestió sanitària que ha fet aquest país i la bona estratègia que hem implementat per a l’hivern”.



Per al cap de Govern, l’aixecament del confinament perimetral a Catalunya el 21 de desembre suposa “una decisió transcendental”, i ha recordat que “un 40% del PIB andorrà prové del turisme, i sobretot del turisme català”.



Espot ha afegit que les converses amb les autoritats catalanes “no finalitzen avui”. “Mirarem d’anar un pas més enllà i assolir una solució similar a la que es va aconseguir durant la primera onada de la pandèmia en què se’ns va incloure en la regió sanitària de l’Alt Pirineu; estem en converses i és una demanda que està damunt la taula i que es pot acabar materialitzant els propers dies”.



Pel què fa a la part francesa, “hem d’esperar a la compareixença que farà el copríncep francès la setmana vinent, i a partir d’aleshores valorarem què podem fer”, ha dit Espot sobre l’obertura de la frontera nord.



En qualsevol cas, Espot ha conclòs que obrir el trànsit amb Catalunya el 21 de desembre i no al gener “dona oxigen” al teixit productiu i econòmic del país.