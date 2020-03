Espot diu que no van assistir a la marxa per no polititzar-la

El cap de Govern, Xavier Espot, ha justificat l’absència de membres del Govern a la marxa que havien convocat les associacions feministes per la mala interpretació que creu que s'hauria fet de l'assistència de l'executiu. Segons Espot, s'entenia que era una “iniciativa liderada” per aquestes entitats i no volien que semblés que se n'“apropiaven” o “treien protagonisme a una causa” que les entitats “lideraven”.

En aquest sentit, ha manifestat que no volen que s’entengui com que no hi ha una “adhesió” a la causa defensada en la marxa per Stop Violències i Acció Feminista, i ha emfasitzat que comparteixen “moltes de les proclames” que es van fer durant la concentració. Espot ha respost així a les manifestacions del PS que lamentaven l'absència de membres del Govern a la marxa; ha afegit, a més, que "altres formacions no han entès" aquesta necessitat de despolititzar l'esdeveniment, tot i que no ha volgut entrar a fer-ne valoracions.

Espot ha fet aquestes manifestacions en el marc del minut de reflexió que s’ha celebrat davant del Govern, emmarcat en els actes del Dia Internacional de les Dones, i en què han participat el cap de Govern, diferents ministres i personal de l’administració. Espot ha recordat que aquesta acció ja es va dur a terme l’any passat i que pretén “testimoniar el suport a la causa que es defensa el 8 de març”. En aquest sentit, ha afegit que és una lluita que cal dur a terme cada dia i ha reconegut que, si més no, la commemoració en aquesta jornada serveix per “visibilitzar la discriminació que encara pateix la dona i el camí que queda per recórrer”.

Espot també ha recordat que l’executiu continua treballant en la llei d’igualtat i que ja s’ha compartit amb les associacions implicades un índex que ara s’anirà “dotant de contingut”. Ha destacat que a finals d’any s’entrarà a tràmit parlamentari.

El minut de reflexió ha estat la darrera de les accions que, des de l’executiu, s’ha dut a terme durant tota la setmana amb motiu del Dia Internacional de les Dones, i entre les quals n'han destacat les jornades de coeducació en la igualtat de gènere i el lliurament del premi Olympe de Gouges.