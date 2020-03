Dues persones "caçades" fent esquí de muntanya

Aquest passat dijous al vespre, a través de les xarxes socials, es va difondre com dues persones estaven esquiant a l'estació de Grandvalira tot i les mesures de confinament. Els aficionats van ser gravats a través d'un dron quan pujaven per la pista de l'Àliga, del sector del Tarter. Sembla que les nevades d'aquesta setmana han provocat que algunes persones decideixin saltar-se les recomanacions i les mesures establertes pel Govern, les quals prohibeixen qualsevol mena d'activitat de risc que pugui causar un accident i que per tant, s'hagi de requerir la presència de personal sanitari.