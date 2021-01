Evacuació sense ferits al telecabina del Tarter

260x366 L'evacuació del telecabina. / GRANDVALIRA L'evacuació del telecabina. / GRANDVALIRA

Una avaria al reductor del telecabina del Tarter ha obligat a primera hora del matí a evacuar les persones que es trobaven al seu interior, concretament catorze usuaris i un gos, sense que s’hagin hagut de lamentar ferits. Els fets han tingut lloc passats cinc minuts de les nou del matí.

L’avaria ha fet que s’hagi hagut d’activar el protocol d’emergència de l’estació i l’ evacuació s’ha dut a terme amb els propis mitjans d’Ensisa. Concretament, per evacuar els esquiadors s’ha utilitzat la tècnica del ràpel aeri i no ha calgut la intervenció de l’helicòpter, tal com informen des de Grandvalira.

Cap a dos quarts d’una el rescat ha estat finalitzat amb èxit i ara es treballa per solucionar l’avaria que ha provocat l’aturada del giny.