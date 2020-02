L'FC Andorra i Autocars Nadal estrenyen lligams

El Futbol Club Andorra i Autocars Nadal han signat aquest dimecres un acord amb què neix una col·laboració que ambdues parts volen que tingui un "llarg recorregut", d’aquí els dos anys de durada. Des de l'FC Andorra, el director general, Jaume Nogués, destaca el motiu d’aquest acord declarant que “pel club és un orgull poder treballar amb una empresa com Autocars Nadal. Tenim molta confiança en la seva experiència en la mobilitat, i creiem que és el millor 'partner' que podríem tenir per fer els desplaçaments de tots els equips del club, tant els de base com el primer equip”.

Per la seva banda, Bartumeu Gabriel, director general d'Autocars Nadal, destaca que "des del Grup Julià i Autocars Nadal seguim apostant per treballar amb els millors en els diferents àmbits al Principat i estem convençuts que aquesta col·laboració així ho reflecteix. Sempre hem apostat fort per estar a prop del món de l'esport, pels seus valors i tot el que li dona a la nostra societat i no volem ser espectadors, volem ser part d'aquest sentit de pertinença i d'orgull que aporten els esportistes al nostre país".

Autocars Nadal es converteix en transportista oficial de l'FC Andorra en totes les seves categories fins al 2021. L'empresa ha posat a disposició de l'FC Andorra un autocar amb dues taules, USB i endolls per a l'equip tècnic que ha estat retolat per identificar els equips del club tricolor en els seus desplaçaments.

En el marc d’aquest acord, està previst que al llarg de l’any Autocars Nadal pugui fer promocions durant els partits de lliga. Així mateix, els abonats gaudiran d’un 20% de descompte a Direct Bus presentant l’abonament a les taquilles de Direct Bus a l’Estació Nacional d'Autobusos.