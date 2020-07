FEDA retira dues noves torres de mitja tensió en desús

FEDA continua treballant en reduir l'impacte visual i mediambiental a la natura mitjançant la retirada de les torres de mitja tensió (20.000 volts) que es troben en desús. Al llarg d'aquest dimarts els tècnics han retirat dues de les estructures metàl·liques que encara es trobaven tot just davant de l'edifici central de la parapública. Es tracta d'uns treballs que s'aniran fent per totes les parròquies per tal d'eliminar aquelles infraestructures que han quedat inoperatives després del soterrament de les línies. Segons va assegurar fa unes setmanes el responsable de projectes de distribució de FEDA, Toni Rios, s'espera que entre aquest any i el vinent es desmuntin aquelles torres que encara queden a la capital i a Escaldes-Engordany, amb l'objectiu de tenir-les totes retirades el 2022.