Filloy recorda que el SAD està adreçat a tota la ciutadania

Durant la visita a casa d'una usuària del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD), el ministre d'Afers Socials, Joventut i Habitatge, Victor Filloy, ha volgut desmentir la imatge de què el SAD està únicament destinat a la gent gran i ha destacat que "és un servei dirigit a tota la ciutadania, a totes aquelles persones que presenten una situació de dependència". Un exemple és la Cristina Garcia, una dona de 51 anys que pateix esclerosi múltiple, la qual el SAD, des de fa uns quatre o cinc anys, va a casa seva tres cops per setmana. "El dilluns i el dijous venen a ajudar-me a la cuina i els divendres m'ajuden a sortir de casa i anem a fer un cafè", ha manifestat Garcia, qui ha remarcat que el que més valora del servei és l'amabilitat i l' empatia dels treballadors.

Seguint en aquesta línia, el ministre ha comentat que es tracta d'un servei que va molt més enllà de l'estrictament laboral, ja que "moltes vegades es generen uns vincles de relació d'amistat entre l'usuari i el treballador familiar" que permeten que l'atenció sigui molt més personalitzada. A més, ha indicat que un dels objectius del servei és retardar l'ingrés a centres sociosanitaris, en el cas de les persones grans, o en centres especialitzats, en el cas de les persones amb més dependència. Quan s'atén a una persona a casa seva, "penso que la dignifiquem" perquè es manté en el seu entorn i amb la seva rutina del seu dia a dia, ha afegit Filloy.

Actualment, el SAD, que des de fa dos anys i mig és competència del Govern, disposa de 31 treballadors que, tal com ha indicat el ministre, són persones amb un grau d'especialització i d'empatia molt elevat. En aquest aspecte, el ministre ha afirmat que al llarg de la legislatura es vol ampliar la plantilla per poder incrementar el nombre d'hores o d'usuaris si es donés el cas. Pel que fa al nombre d'usuaris, al llarg del 2019 s'han atès un total de 319 persones i s'ha estat fent un seguiment mensual a unes 200 persones. La valoració d'aquests usuaris ha estat molt positiva, segons ha explicat Filloy, ja que un 90% dels enquestats han puntuat com a excel·lent o bo el servei ofert.

D'altra banda, el SAD també disposa d'un banc de productes de suport que es tracta d'un departament per donar a les famílies eines de suport físiques a les llars. "Dotem els domicilis de manera gratuïta amb el material necessari", ha indicat el ministre, qui ha declarat que quan l'usuari ja no necessita el material, es retorna i es condiciona de nou. Si per una banda, la cessió del material és totalment gratuïta, el cost del servei per hora és de 9 euros. Tot i així, Filloy ha manifestat que si hi ha famílies que no poden pagar el cost, des d'Afers Socials es desbloquegen prestacions socials per assumir-ne la quantitat.