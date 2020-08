Fins a 238 constatacions d'infracció per no portar correctament la mascareta

El 14 de juliol sortia publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) el decret a través del qual s'estipulava l' obligatorietat de l' ús de la mascareta, una mesura que al llarg de la crisi sanitària l'executiu s'havia plantejat en diverses ocasions però que no es va materialitzar fins a la data esmentada, seguint també l'exemple del que han fet altres països de l'entorn. En tot just un mes en vigor, han estat 238 (fins al 12 de juliol) les constatacions d' infracció que s'han dut a terme, la majoria de les quals, concretament 131, precisament per no dur-la posada. Cal recordar que un cop aquestes constatacions esdevinguin sancions fermes, els infractors hauran de satisfer una multa de 100 euros.

Segons les dades facilitades per l'executiu, altres 87 constatacions d'infraccions han estat per un ús inadequat de la mascareta. Cal destacar, també, que en el període de temps esmentat s'han controlat deu persones que no duien la mascareta o ho feien de forma inadequada a l' interior del vehicle anant acompanyats de persones que no eren convivents. També han estat constatats els casos de vuit ciclistes que no portaven la protecció de la manera correcta, o directament no la duien, en una zona urbana.

Una altra constatació d'infracció ha estat per organitzar activitats que superen les 50 persones i permetre concentracions a l'exterior d'establiments de restauració, bars i pubs sense que es respecti la distància de seguretat i l'ús de la mascareta i també s'ha obert un expedient de sanció a un motorista que no portava casc integral i que no duia, o la duia de manera incorrecta, la mascareta.

Cal recordar que precisament aquesta setmana el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha recordat que certes actituds, com caminar fumant sense la mascareta, són objecte de sanció per incompliment a l'obligació de dur la protecció posada. En aquest sentit, va recomanar que cal aturar-se en un lloc aïllat o en una terrassa de bar i assegurar-se que es compleix el distanciament amb la resta de persones.

De fet, el decret aprovat pel Govern determina que l'ús de la mascareta és obligatori per a totes les persones majors de deu anys, si bé també es recomana a partir de sis anys. I aquesta obligació s'aplica a la via pública, en espais tancats d'ús públic o en espais oberts, amb independència que es pugui mantenir una distància de seguretat d'un metre i mig.