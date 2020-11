Font recorda l'anècdota del canvi de nom de l'aeroport Andorra-la Seu

L'actual president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Ricard Font, qui abans d'ocupar aquest càrrec era secretari d'Infraestructures de l'executiu català, ha recordat aquest dimarts, en el marc dels debats sectorials organitzats per la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), com es va gestar el canvi de nom de l'aeroport alturgellenc. “Recordo quan vam venir a veure el Govern d'Andorra i li vam dir que l'aeroport de la Seu-Pirineus, que es deia llavors, tenia sentit si era el d'Andorra. Tenia sentit volia dir que col·laboràvem en la seva promoció i el dotàvem de les característiques tècniques suficients per assegurar-ne la mobilitat al Principat”, ha dit Font.



“Recordo l'anècdota que estàvem amb Albert Batalla, que aleshores era alcalde de la Seu, i jo, que soc nascut a la Seu d'Urgell, i que a dos de la Seu ens vingui un ministre d'Andorra i ens digui que s'hauria de canviar el nom, i dir-li aeroport Andorra-la Seu en comptes de la Seu-Pirineus i escolta, ni cinc minuts i no vam ni discutir-ho, perquè el món coneix més Andorra que la Seu. I no vam tenir cap problema en fer la promoció”, ha recordat el dirigent català.



“De fet, aquesta és la fórmula de cooperació que hem de torbar, i amb una mobilitat que ha d'anar més enllà d'Andorra, amb França i Espanya. És evident que Andorra ha d'anar a buscar part dels seus atractius en dir que el seu aeroport és el de la Seu però també el del Prat”, ha conclòs Font.