França manté, de moment, les estacions tancades

Amb una situació sanitària preocupant però menys greu que la de diversos dels seus veïns, França ha anunciat aquest dijous que manté el tancament de l'hostaleria, la cultura i l'esport a fi d'evitar un agreujament encara més gran de la pandèmia. Així, el primer ministre francès, Jean Castex, ha anunciat que les estacions d'esquí seguiran tancades per ara i el 20 de gener s'estudiarà la seva possible reobertura.

En la seva compareixença Castex també ha anunciat que França exigirà una prova PCR negativa per poder entrar a país des del Regne Unit i Sud-àfrica, països on s'han detectat noves soques molt agressives del coronavirus, i que accelerarà la seva campanya de vacunacions.

"El nivell de contagis al nostre país segueix sent elevat, i fins i tot té tendència a progressar des de mitjans de desembre", tot i que és menys greu que en països veïns com Regne Unit, Alemanya o Suïssa, ha reconegut Castex.

"La situació sanitària s'ha tornat més fràgil en les últimes setmanes", ha afegit, justificant que per aquest motiu bars i restaurants no podran obrir les portes fins a "com a mínim, mitjan febrer".

En canvi, cinemes, teatres, museus, sales d'espectacles i centres esportius només queden tancats, "de moment", fins a finals d'aquest mes.

Cal recordar que tots aquests sectors estan tancats des de l'inici del segon confinament, a finals d'octubre, per la qual cosa ja porten com a mínim tres mesos sense activitat.

A més, el toc de queda a tot el país a partir de les vuit de la tarda, i que comença a les sis en quinze departaments de l'est on la pandèmia és ara més greu, s'ha de mantenir almenys fins al 20 de gener. A més l'executiu francès estudiarà aquest divendres que altres deu departaments de l'est de país tinguin aquest toc de queda avançat.