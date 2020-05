Mor François Garcia, exdirector adjunt del Lycée Comte de Foix

L'exdirector adjunt del Lycée Comte de Foix i expresident de la Federació Andorrana de Tennis, François Garcia, ha mort aquest dissabte a conseqüència de la Covid-19. Aquest fet ha provocat que Andorra hagi arribat ja a les 48 defuncions provocades per la pandèmia del coronavirus. Les reaccions a la notícia no s'han fet esperar a les xarxes socials i són nombrosos els missatges de suport cap a la família. Es tracta, per tant, d'una pèrdua important per a l'esport andorrà i també pel món de l'educació. Entre els seus reconeixements, destaca el guardó que se li va atorgar a la Nit de l'Esport l'any 2012.

Des del Comitè Olímpic Andorrà ( COA ) també s'han volgut afegir a les mostres de condol cap a la família. "Avui dissabte 9 de maig, és un dia molt trist", ja que "hem perdut al vicepresident del COA , però sobretot hem perdut un amic i una grandíssima persona", lamenta l'entitat. Una mostra de suport que se suma també a la de la Federació Special Olympics Andorra, que ha trasnmès el seu condol als familiars un cop s'ha assabentat de la notícia.

L'esport andorrà plora avui per François Garcia. Per l'esportista, pel dirigent, pel professor però sobretot per la persona que sempre tenia un somriure i una paraula amable per tothom. El nostre condol a familiars i amics. I a @AndorraOlimpic

Marxa un home irrepetible.