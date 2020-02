Espot obre les portes del Govern a Vicky Jiménez

El Govern, encapçalat pel cap Xavier Espot, la ministra de Cultura i Esport Sílvia Riva, i el secretari d'Estat d'Esports Justo Ruiz, ha portat a terme la recepció oficial a la flamant campiona de l'Open d'Austràlia júnior, la tennista andorrana Vicky Jiménez, i els seus pares. En aquesta trobada el cap de Govern i la resta de membres de l'executiu presents han pogut escoltar de la mà de Vicky Jiménez quines han estat les sensacions de la tennista durant el torneig i com de "feliç" se sent en aquests moments un cop, com ella mateixa ha reconegut, "ha aconseguit l'objectiu". L'executiu ha reconegut a la jove esportista com una "gran ambaixadora del país".

Una part important de l'èxit de la jove esportista andorrana ha esdevingut de la mà de Joan Jiménez, pare i entrenador. L'extennista ha explicat que "estem molt contents pel que ha aconseguit la Vicky però cal tenir present que hem d'estar tranquils i intentar gestionar aquest èxit de la millor manera".

La tennista andorrana continua entrenant-se per, en breu, debutar a la seva primera participació en un circuit professional. En aquest sentit, el pare i entrenador ha comentat que "ja ho teníem previst abans de l' Open d'Austràlia, perquè amb catorze anys ja pot competir, i abans no".

I és que s'ha creat tot un fenomen al voltant de la jugadora andorrana, que ha sorprès per la seva maduresa i joc a tots els entesos en l'esport del tennis. En aquest sentit, Sílvia Riva ha explicat que "nosaltres seguirem donant suport a la jugadora en la mesura de les nostres possibilitats, perquè és una gran ambaixadora del país".

A la ministra Riva no se li escapa que la tennista ha fet " una gran campanya de promoció del país de caire internacional, després d'aconseguir el triomf a l'Open d'Austràlia júnior" però també vol deixar clar que "caldrà estudiar les fórmules per seguir ajudant-la perquè ara passarà de jove promesa a l'elit".

Vicky Jiménez ha portat a la recepció amb el Govern el trofeu de campiona de l'Open d'Austràlia júnior, un guardó que és la primera vegada que trepitja terres andorranes.