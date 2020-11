GosSOS demana que les famílies amb dificultats econòmiques quedin exemptes de la taxa canina

Diversos membres de la junta de GosSOS han mantingut, aquest divendres passat, una reunió virtual amb els cònsols majors de Sant Julià i la Massana i els cònsols menors d'Andorra la Vella i Ordino per tractar la implantació de la taxa comunual als propietaris de gossos a partir del 2021. La trobada es va realitzar a petició de l'entitat animalista per conèixer de primera mà les motivacions de la creació de la taxa i expressar-los l'opinió de l'entitat.

Durant la reunió, GosSOS ha manifestat la seva oposició a l'establiment de la taxa i ha demanat als cònsols que, més enllà de les excepcions de pagament que ja estan contemplades per a gossos pigall, gossos de serveis bàsics, o el primer gos de totes les persones majors de 65 anys, es tingui en compte les famílies amb dificultats econòmiques.

En la trobada també s'ha demanat als Comuns que treballin de forma conjunta campanyes de tinença responsable d'animals i que tinguin en compte les entitats animalistes per debatre i orientar les decisions sobre els animals de companyia que es prenguin en un futur. En aquesta línia, l'entitat ha suggerit que els impostos recaptats amb la taxa serveixin, entre d'altres, per la creació de parcs canins per tal que els gossos disposin d'espais d'esbarjo que siguin segurs i els permeti relacionar-se entre ells.