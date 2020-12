El Govern creu que Catalunya permetrà la lliure circulació amb Andorra el 21 de desembre

Tot i que aquest divendres es reuneix el Procicat –Protecció Civil del govern català, que és l'òrgan que dictamina les directrius relacionades amb les mesures antiCovid al país veí– sense que estigui confirmat que hi hagi la qüestió andorrana a l'ordre del dia, l'executiu andorrà ha donat per fet que encara no hi haurà pronunciament sobre la lliure mobilitat entre Andorra i Catalunya. I és que preguntat aquest divendres una vegada més sobre el punt en què estan les negociacions entre les parts perquè la Generalitat resolgui la petició andorrana d'assimilar el Principat a l'Alt Urgell, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha respost que són “optimistes i creiem que quan puguin passar a la fase 2 contemplaran la petició que els hem fet d'assimilar-nos”.

Això significaria que, després d'haver-la posposat per l'empitjorament de les dades epidemiològiques, i si aconsegueix frenar el ritme actual de contagis durant els propers dies, el Procicat té previst decidir sobre aquest canvi de fase en la desescalada el proper 21 de desembre. Seria en aquesta fase, sempre que abans no empitjorés la pressió sanitària i el ritme de contagis, quan les autoritats catalanes aixecarien les restriccions de trànsit a tot el territori veí, i això, segons Benazet, inclouria també Andorra. “Creiem que el govern de Catalunya serà receptiu, aquesta és la impressió pels missatges que ens han anat donant. Ara estan en una fase prèvia”, ha afegit Benazet.

De tota manera, i tenint en compte que les decisions de les autoritats del país veí canvien d'un dia per l'altre, la Generalitat preveu avançar de fase en la desescalada si, entre altres indicatius, la reproducció de contagis se situa per sota de 0,9. A dia d'avui aquest indicatiu no es compleix i l'R0 se situa lleugerament per sobre d'aquest límit fixat pel Procicat. I això que encara estan per veure les conseqüències de les interaccions socials massives que es van donar durant els quatre dies festius del recent pont de la Puríssima quan, entre d'altres, centenars de milers de cotxes van sortir de Barcelona per aprofitar aquesta festivitat prèvia a les vacances nadalenques, i les botigues es van omplir de gent que comprava els regals nadalencs.