Govern i comú d'Encamp col·laboren en el cribratge al Pas de la Casa

El Govern està duent a terme durant aquest dijous les proves de TMA als treballadors del sector hoteler, comercial i de la restauració del Pas de la Casa que s’han ofert voluntaris, per tal de determinar l’impacte del turisme en la circulació del SARS-CoV-2 en una població recentment exposada, per la reobertura de la frontera francoandorrana.

Aquesta acció, inclosa en el dispositiu conjunt entre l'executiu i el comú d’Encamp de reobertura de la frontera, es realitza a les instal·lacions del Centre esportiu del Pas de la Casa, informa el comú encampadà en un comunicat. Des del Servei de Circulació s’han gestionat les inscripcions de les 96 persones que s’han prestat voluntàries per a fer la prova, després del contacte realitzat amb els agents econòmics i socials del Pas que han col·laborat en la difusió.

Des de l'1 de juny s’estan duent a terme diferents mesures incloses en el dispositiu conjunt entre el Govern i el comú d’Encamp per tal d’assegurar l’arribada de turistes i visitants a través de la frontera francoandorrana amb seguretat, per exemple amb l’increment dels efectius de policia i agents de circulació, senyalitzacions especials i fins i tot amb la incorporació d’un grup d’informadors del comú que vetlla per recordar les mesures sanitàries a seguir com per exemple l’ús de les mascaretes.

Des del comú es valora "positivament" aquesta acció de cribratge que "permetrà fer un seguiment continu" per poder avaluar les mesures aplicades.