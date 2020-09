Govern ensenyarà els pares a fer servir Zoom i Google Meet

El ministeri d’Educació i Ensenyament Superior ha informat aquest dimecres de l'obertura de preinscripcions per poder accedir a les formacions gratuïtes per aprendre a utilitzar eines de videoconferència com Zoom i Google Meet. L'objectiu de les capacitacions és formar les famílies d’infants escolaritzats perquè puguin donar suport als escolars que hagin de seguir classes a través de plataformes educatives com Google Classroom i treballar dins l'entorn col·laboratiu Google Drive en el cas que s’haguessin d'impartir lliçons en línia a causa de la pandèmia de SARS-CoV-2.

Per tal de tenir en compte les diferents necessitats de les famílies, l'oferta formativa inclou vídeo tutorials, webinaris i cursos presencials tant d'introducció com avançats. Les preinscripcions es poden realitzar fins a l’11 de setembre a través del web http://cfa.educand.ad.

En cas de dubte, es pot contactar amb el Centre de Formació d’Adults al telèfon 741465 (de les 8.30 hores a les 14.30 hores) o bé al correu electrònic cfa@educand.ad.