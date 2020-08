Govern manté el 9 de setembre per a l’inici del curs escolar

Tot i mantenir les fronteres obertes al turisme i mirant de reüll els repunts de casos que proliferen als països veïns, Govern té previst que el proper curs escolar comenci com és tradició, després del dia de Meritxell. El 9 de setembre. Només en cas que en les setmanes que queden d’estiu empitjorés molt la situació, fonts properes a l’Executiu expliquen que la data d’inici no s’ajornaria. I per garantir una entrada a les aules sense entrebancs i amb la situació tot el controlada que es pugui tenir, Govern prepara un protocol amb mesures de control per rastrejar els possible casos i evitar que es produeixi un contagi comunitari.



Una de les mesures que es posarà en pràctica serà un cribatge als alumnes per detectar els casos des de l’inici. S’està estudiant la possibilitat de fixar l’aïllament del grup d’alumnes d’una classe en cas que es produeixi un positiu, així com mirar com afectaria al professorat. Una altra de les mesures que s’estudia implementar a les aules és l’ús de la mascareta obligatori, tot i que, segons fonts del professorat, això comportaria un problema a les classes amb els més petits. L’executiu és conscient que amb els pares treballant no és possible un retorn a la docència per la via telemàtica. Aquesta possibilitat es reserva per als casos d’aïllament per contagi o per ser contacte d’algun positiu.

El fet que la majoria d’infants que puguin estar afectats siguin asimptomàtics fa que el cribatge sigui gairebé l’única forma de prevenir que qualsevol cas pugui acabar comprometent a la resta. Les fonts escolars consultades van indicar que calen uns protocols ben definits que no només afectin a l’horari lectiu ja que hi ha moments com el menjador on l’ús de la mascareta no és possible. En aquests casos s’apostaria pel distanciament entre els alumnes a l’hora de menjar. També cal decidir com s’actua en les hores de pati o d’activitat física on és més complicat el control de la mascareta.