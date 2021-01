Grandvalira supera les 10.000 visites durant el primer cap de setmana d'obertura

Els camps de neu han tancat el primer cap de setmana d'obertura amb bones xifres. El domini esquiable de Grandvalira i Ordino Arcalís ha tancat aquest diumenge el segon dia de reobertura només per al públic resident amb una assistència d'uns 5.500 esquiadors. En concret, han passat per Grandvalira un total de 4.552 visitants, mentre que per Ordino Arcalís ho han fet prop d'un miler (998). La xifra, tal com va preveure aquest dissabte el camp de neu, ha estat lleugerament superior a la del primer dia d'obertura. Durant la jornada d'aquest dissabte, van esquiar a Grandvalira 3.905 persones i 745 ho van fer a Ordino Arcalís, el que dona una xifra total d'unes 10.100 visites.



Els esquiadors han pogut fer servir durant el cap de setmana entre un 40 i un 50% dels quilòmetres esquiables. Pel que fa al nombre de pistes obertes, el percentatge ha estat més alt, segons els sectors, i quant als remuntadors, una mica menor, ja que alguns donen accés a més d'una pista. Els visitants han esquiat de franc durant aquest dos dies, i ho podran fer a un preu especial a partir d'aquest dilluns i fins el proper dia 9.

651x366 Pal Arinsal, aquest diumenge. / VALLNORD Pal Arinsal, aquest diumenge. / VALLNORD

Pel que fa a Vallnord-Pal Arinsal, ha aconseguit assolir l'aforament màxim permès, segons informen aquest diumenge en un comunicat des de l'estació. Així, el camp de neu massanenc ha inaugurat la temporada amb l’obertura del sector Pal amb el 70% de les pistes i 6 remuntadors oberts. En total, l’estació ha rebut un total de 4.000 esquiadors durant el cap de setmana gratuït per al públic local, el màxim permès. Pel que fa als circuits d’esquí de muntanya, han estat oberts al 86% i els circuits de raquetes al 83%. En concret, aquest dissabte més de 1.800 esquiadors van visitar el domini, dels quals 1.400 van ser d’esquí alpí i 400 d’esquí de muntanya, mentre aquest diumenge més de 1.700 esquiadors d’alpí i prop de 400 d’esquí de muntanya.