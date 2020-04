'Guns&Gansos', una web sèrie d'humor absurd amb andorrans al capdavant

La ciutat inventada Kansos City és l'escenari de les històries que els succeiran al Frank i l'Scoobie al voltant d'una família de mafiosos. Aquest és l'argument principal de la sèrie ' Guns&Gansos' que es va estrenar aquest dimecres passat, 15 d'abril, a través de YouTube i que ha estat creada pel grup còmic 'Los Gansos', format per quatre joves amb els andorrans Marcel Cuen i Marc Martos. "És una web sèrie que tracta l' humor absurd, aquell humor anglès inspirat en els Monty Python", ha declarat Martos, un jove andorrà que està cursant un postgrau d'Humor i Entreteniment a la facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de Blanquerna. "Intentem transmetre que la vida acaba sent un absurd i abordem temes seriosos per riure'ns de la vida", ha indicat Martos, que ha afegit que els caracteritza el fet que un actor interpreta diversos personatges.

En total, la sèrie consta de 7 capítols d'una durada de 10 minuts cadascun i cada dimecres a les 19 hores se n'estrenarà un de nou al canal de YouTube 'Los Gansos'. En aquest primer capítol es pot observar com el protagonista, Frank, un jove que no troba feina, és contractat per una família de gàngsters. "Al llarg de tota la sèrie fem alguns gestos a diferents seqüències de cine de gàngsters". A més, els capítols també es penjaran al canal d'Instagram @losgansos_ una setmana i un dia més tard de la seva estrena a YouTube.

D'altra banda, a la sèrie, en la que han participat principalment un grup de 7 o 8 persones, hi ha una andorrana més, com és la Sònia Mandicó, i algunes escenes es van rodar al Principat ha explicat Martos. "Era una producció complicada però vam decidir tirar-nos a la piscina i rodar a diferents llocs d'Andorra i Barcelona". En aquest sentit, ha comentat que disposaven de recursos limitats amb un pressupost d'uns 400 euros de cada un dels quatre membres del grup i amb el suport del material que els va cedir la facultat.

Pel que fa a l'estrena, Martos ha declarat que han fet una carrera les últimes setmanes per llençar-la durant el confinament i poder fer riure a la gent. En aquest sentit ha comentat que la rebuda ha estat força positiva, però ha confessat que no busquen "moltes visualitzacions sinó aconseguir fer riure a la gent a qui li agrada aquest tipus d'humor". Tot i així, ha indicat que si al final la sèrie té tirada, es plantejaran poder fer una segona temporada.