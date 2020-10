L'hospital dona 11 altes de planta per Covid, però registra un ingrés més a l'UCI

Les darreres dades sanitàries difoses aquest divendres a la tarda pel Govern registren una disminució relativa de la pressió hospitalària. Relativa, perquè ha caigut notablement el nombre d'ingressos a planta, però en canvi hi ha una persona més a la Unitat de Cures Intensives (UCI). Així, el nombre total de casos al país per Covid-19 en aquesta segona onada és de 3.808, gairebé un centenar (98) més que dijous, i dels quals en queden 1.213 d'actius. El nombre de defuncions és de 75, tres més que dimecres. A l'hospital de Meritxell hi ha 38 persones hospitalitzades, de les quals 28 a planta (11 menys que dimecres) i 10 a l'UCI, 8 de les quals requereixen de ventilació mecànica, una més que en la darrera actualització. Al Cedre hi ha 15 persones a l'àrea habilitada per a ingressos per Covid (9 ingressos menys que dimecres).