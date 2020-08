Identificada la víctima de Tristaina

Dijous ens vam llevar amb la notícia que uns excursionistes s'havien trobat un cadàver al tercer llaç, de Més Amunt, de Tristaina. La víctima ja ha estat identificada, es tracta d'un home de 38 anys de nacionalitat camerunesa que vivia a Tolosa. Els agents de policia del Principat ja han iniciat les tasques per contactar amb coneguts seus d'aquesta ciutat francesa perquè comuniquin el succés als seus familiars.

La hipòtesi amb què treballa la policia és que l’home, que portejava tabac de contraban, es va desviar de la ruta i va acabar pujant per una llenguera. Per motius desconeguts va caure i va impactar amb pedres que li van provocar la mort per traumatismes. El tabac que portava va quedar als voltants del lloc on es va trobar el cadàver. La policia sospita que l'home anava acompanyat, i que els companys van deixar el cos i van marxar convençuts que ja no es podia fer res per ell, i per evitar ser detinguts.



Des del primer moment la policia va treballar amb la hipòtesi que fos un contrabandista perquè la roba que portava no tenia res a veure amb la d’un turista, sinó que anava habilitat per moure el tabac.