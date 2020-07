Il·lustres andorrans sentenciats per una piulada

El Tribunal Superior ha condemnat a pagar 2.500 euros al ministre de Finances i portaveu del Govern, Èric Jover, i al gerent de la Confederació Empresarial, Iago Andreu, per “vexació” als germans Cierco, per una piulada en què Jover els acusava de “bandolers” i Andreu de “xusma”. A més de la indemnització als germans Cierco, els dos condemnats hauran de pagar les costes judicials i escriure un tuit de rectificació.



Dos diaris digitals de l’estat veí del sud, ‘La Valira’ I ‘Ok Diario’ van publicar, fa poc més d’un any, una informació que relacionava l’aleshores cap de Govern, Toni Martí, amb el suposat cobrament de comissions per afavorir la candidata que finalment es va endur la concessió de la llicència per al casino.



Èric Jover, llavors ministre d’educació, va fer un tuit que hi al·ludia: “Van començar amb l’altaveu (ja sabeu de qui és aquest mitjà) i ara utilitzen mitjans de fora d’Andorra suposo que per protegir-se de les querelles. Mai una colla de bandolers havia intentat influenciar tant en unes eleccions…”. Iago Andreu va afegir: “Amb lo de bandolers t’has passat. I molt. Serrallonga i Rocaguinarda eren gent honrada al costat d’aquesta xusma. La seva memòria exigeix una rectificació per part teva”.



D’altra banda, aquest dimarts el Tribunal de Corts ha notificat a Carmen Martínez, dona d’Higini Cierco, l’absolució del delicte de tràfic d’influències del qual havia estat acusada, per haver enviat, l’estiu del 2016 en plena crisi BPA, missatges a l’excap de Govern, Toni Martí, i als exministres Gilbert Saboya i Jordi Alcobé. Un cop rebuda la notificació, ara la Fiscalia podria recórrer al Superior.