Incertesa al calendari escolar

El portaveu de l'executiu, Eric Jover, ha manifestat durant la seva compareixença d'aquest dimarts al vespre que ara com ara és "molt difícil predir" si caldrà fer canvis al caledari escolar. Jover ha manifestat que en funció de l'evolució de les dades sanitàries s'aniran prenent decisions que seran comunicades "pels canals oficials".



En aquest sentit, ha remarcat que en funció de quan acabi el confinament es "podrien prendre decisions" com la modificació de les vacances escolars o l'allargament del curs. Ha volgut incidir, però, que ara com ara avançar qualsevol decisió seria "especular".