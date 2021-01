Inspecció a Sant Vicenç d'Enclar per esbrinar l'origen del brot

Al llarg de les darreres hores, el ministeri de Salut ha detectat 103 nous positius, entre els quals s'inclouen els 40 casos (31 residents i 9 professionals) apareguts a la clínica residencial Sant Vicenç d'Enclar. De fet, el titular de Salut, Joan Martínez Benazet, ha afirmat aquest dijous que la majoria de persones afectades a la residència són asimptomàtiques, malgrat que hi ha 8 pacients amb afectacions més greus que s'han traslladat a la planta Covid del Cedre. La resta romanen aïllats a la mateixa clínica. Ha recordat que aquests casos s'han detectat gràcies als cribratges setmanals que es duen a terme en aquests centres.

Així, s'ha posat en marxa una inspecció per esbrinar l'origen del brot, i també s'estan fent intenses tasques epidemiològiques per evitar una possible cadena de contagis. Tanmateix, s'ha creat una comissió integrada per persones del SAAS, de l'Oficina Covid i del mateix centre sociosanitari que té com a objectiu fer una anàlisi de la situació, dels protocols que se segueixen i, sobretot, coordinar les mesures a prendre "de forma més eficient" per tal que el brot es vagi "apagant".

D'aquesta manera, els positius durant la segona onada ja pugen fins als 7.594. Actualment hi ha 695 casos actius i no s'ha hagut de lamentar cap altra defunció (84). La pressió sobre el sistema sanitari s'està "incrementant progressivament", ja que actualment hi ha 21 pacients a planta i 6 a l'UCI, dels quals 3 estan ventilats mecànicament. D'aquestes tres persones, una ja fa setmanes que lluita contra la malaltia i les altres són dues dones de 39 i 61 anys. A la planta Covid del Cedre hi ha 19 pacients, 11 procedents de Salita –alguns d'ells tornaran a la residència durant els pròxims dies– i 8 de Sant Vicenç d'Enclar.

Com cada roda de premsa posterior al consell de ministres, Martínez Benazet ha informat de la mitjana de casos durant els darrers tres dies, és de 53, mentre que si es tenen en compte els darrers cinc, és de 45,2. "Això indica un increment progressiu d'aquest brot pandèmic", ha dit, malgrat que des de l'executiu s'esperava "un repunt molt més dur" un cop passades les festes de Nadal. Actualment, la taxa de reproducció se situa en 1,18, mentre que dilluns era d'1,28.